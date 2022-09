Camogli (Genova) – Nel pomeriggio di ieri un giovane milanese di 21 anni è stato traportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dopo aver rischiato di annegare.

Il ragazzo – in vacanza in Liguria insieme ad un gruppo di amici – si è tuffato in acqua nonostante il mare agitato, rischiando di annegare fin da subito. Le sue difficoltà sono state notate da un gruppo di passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, con l’aiuto della capitaneria di porto, hanno tratto in salvo il ventunenne. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito e ne hanno richiesto il trasporto in codice rosso al San Martino, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.