Genova – Il forte temporale della notte ha mandato in tilt molti impianti semaforici in città ed in particolare nel ponente.

La polizia locale segnala numerose criticità in via di soluzione con l’inervento dei tecnici.

In tilt gli impianti semaforici di via Buranello all’intersezione con via Cassini, piazza Barabino, via Sampierdarena.

Impianto in tilt anche in via Pieragostini intersezione via Perlasca

Bloccato lampeggiante anche il semaforo di via Cantore all’intersezione G.B.Monti

Semaforo spento anche in via Cantore all’intersezione con via Martinetti

In tilt anche l’impianto di piazza Savio all’intersezione Guido Rossa