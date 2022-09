La Spezia – Ritornano le street band e le parate itineranti che vi terranno compagnia fino a Natale.

Dopo la rassegna di teatro ragazzi realizzata nelle varie piazze del centro storico, rivolta ai più piccoli, è il momento di “BANDASAMBA“

La parata di percussioni brasiliane e trampolieri ballerini partirà da Piazza Brin alle ore 18 percorrendo il seguente itinerario:

Piazza Brin, corso Cavour, via Garibaldi, Piazza Garibaldi, via del Prione (fino angolo via Rosselli).

La musica oltre che l’impatto visivo, catturerà inevitabilmente tutti gli spettatori, creando un’atmosfera vivacissima.

Gli organizzatori ricordano anche la grande festa che si terrà ad Halloween il 31 ottobre in tutto il centro storico.