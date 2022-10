Ancora in crescita, in Liguria, il numero dei contagi e delle persone ricoverate in ospedale per il coronavirus. Non si registrano decessi ma aumenta il numero delle persone positive al covid 19.

A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Con 4.404 test (723 molecolari e 3.681 test rapidi) condotti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti 830 nuove infezioni.

Il tasso di positività è 18,8%, in linea con la tendenza nazionale.

I contagiati sono 10805, 396 in più rispetto al giorno precedente. Le persone ricoverate n ospedale sono 134 (8 in più rispetto al giorno precedente) e nei reparti di Terapia Intensiva, dove si curano i casi più gravi e spesso mortali, il numero dei ricoveri sale a 6.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 326

Savona 172

Imperia 122

La Spezia 121

Chiavari e Tigullio 89