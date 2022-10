Savignone (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista coinvolto questo pomeriggio in un incidente stradale.

L’uomo era alla guida del suo mezzo a due ruote quando si è scontrato con una vettura per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri di Busalla.

Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.