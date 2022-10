Genova – Allarme bomba nella zona di Terralba, nel quartiere di San Fruttuoso e la zona è interdetta al traffico sia pedonale che moto e auto.

Sul posto le forze dell’ordine che hanno bloccato la strada che da via Manuzio scende a Terralba e nella zona di piazza Martinez.

Dalle prime informazioni sembra che sia stato trovato un pacco sospetto a bordo di un autobus di linea e che il conducente abbia fermato il mezzo facendo scendere in fretta i passeggeri per poi chiamare le forze dell’ordine.

Nella zona sono stati fatti evacuare diversi negozi e stanno arrivando gli artificieri.

Per raggiungere zona S.Martino percorrere via Invrea/ Corso Gastaldi oppure la direttrice via Barabino galleria Mameli.