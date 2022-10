Genova – Completamente ubriaco e dimenticando l’obbligo di dimora in Lombardia e comunque lontano dai luoghi frequentati dalla ex compagna, si è presentato sotto la sua abitazione e ha iniziato a prendere a calci il portone per riuscire ad entrare.

Fortunatamente la ragazza ha capito cosa stava succedendo ed ha immediatamente chiamato la polizia che è accorsa sul posto.

Il giovane, un ragazzo di 28 anni che non si arrendeva alla fine del rapporto ed è divenuto sempre più molesto e violento, è stato bloccato dagli agenti e trasferito in Questura.

Il giudice deciderà della sua posizione nelle prossime ore.