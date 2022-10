Nessun nuovo decesso ma contagi e ricoveri in ospedale ancora in crescita in Liguria. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso ogni giorno da Regione Liguria con dati di Alisa.

Le persone ricoverate in ospedale per covid sono 138 nell’ultimo bollettino, 9 in più rispetto al giorno precedente e aumenta di una unità anche il numero dei casi gravi e gravissimi curati nei reparti di Terapia Intensiva (sono 6).

Con poco meno di 2mila test effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 358 nuovi casi di contagio e sale il tasso di positività che in Liguria raggiunge il 18,3% contro il 15,5% che rappresenta la media nazionale.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 144

Savona 92

La Spezia 57

Imperia 35

Chiavari e Tigullio 30