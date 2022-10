Genova – Ancora furti di cavi di rame nelle stazioni genovesi e questa volta è successo a Voltri dove ignoti hanno tranciato grossi cavi di collegamento creando grossi problemi al traffico ferroviario.

La scoperta del colpo nella notte ma è alle prime luci dell’alba che la situazione è esplosa con ritardi e cancellazioni nella programmazione dei treni regionali ed Intercity.

I ladri sono entrati nello scalo ferroviario ed hanno agito indisturbati nonostante le numerose telecamere di sorveglianza.

Indagini in corso per individuare e punire i responsabili ma i disagi per pendolari e per chi viaggia in treno sono grandi.