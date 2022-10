Genova – Sfrecciava lungo le vie di Sampierdarena sino al centro, sulle piste ciclabili, consegnando la droga a bordo di un velocissimo monopattino. La polizia ha individuato ed arrestato un 27enne che aveva trasformato il proprio appartamento in un supermercato della droga ed effettuava le consegne a domicilio con un monopattino.

Gli agenti lo hanno fermato in via Rayper e lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di cocaina che stava probabilmente andando a consegnare.

Entrati nell’abitazione, però, gli agenti hanno trovato circa 50 gr di cocaina, un bilancino di precisione e 1160 euro in banconote di piccolo taglio.

In un’altro immobile di proprietà dello spacciatore sono stati ritrovati anche 2 grammi di hashish e una dose di cocaina.

Il 27enne è stato arrestato e condotto al carcere di Marassi