Genova – Era entrato in una fessura del muro per nascondersi ma non riusciva più ad uscire e miagolava disperato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, in via Polonio, tra Trasta e Bolzaneto, per soccorrere un micetto in difficoltà.

Allertati da alcuni passanti che sentivano il miagolio disperato, i pompieri sono arrivati in via Polonio ed hanno velocemente capito che l’animale era incastrato in un muro dove sono presenti diversi tubi della rete del gas.

Con un pò di lavoro e molta pazienza, i vigili del fuoco hanno liberato il gattino e lo hanno affidato alle cure della Croce Gialla che interviene per soccorso agli animali.

Se verrà trovato il proprietario il gattino verrà restituito altrimenti diventerà adottabile per evitare che finisca di nuovo per strada.

(Foto di Archivio)