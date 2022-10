Genova – La notizia della decisione del Comune di autorizzare la realizzazione di un nuovo supermercato Esselunga a Sestri Ponente, a pochi mesi dal via ai lavori per quello di Sampierdarena, ha lasciato senza parole i commercianti della zona che ora lanciano un appello disperato.

Crisi economica e bollette in aumento rappresentano già un mostro che divora i già magri guadagni e l’apertura di nuovi supermercati rischia di rappresentare il colpo di grazia per moltissime attività.

Ieri il grido di allarme di Confcommercio e lo stupore incredulo di tante categorie commerciali che non comprendono quale sia la finalità di questi nuovi insediamenti visto che nei quartieri sono già presenti colossi della distribuzione.

Oggi tra i negozianti serpeggia il malumore e potrebbero nascere iniziative clamorose di protesta contro Comune e Regione che non sembrano sensibili agli appelli e ai richiami di un tessuto commerciale già in profonda crisi e che rischia davvero il “colpo di grazia”.