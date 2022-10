Ne (Genova) – Apparterrebbe ad un giovane di 33 anni impiegato come postino nella zona, il cadavere ritrovato nel greto di un torrente in località Piandifieno, nel comune di Ne, entroterra di Chiavari. A fare la macabra scoperta un residente della zona che ha visto passando il motorino delle Poste fermo a lato della strada e ripassando dopo qualche ora lo ha rivisto nello stesso posto.

Pensando ad un malore o ad un incidente ha fermato l’auto e si è avvicinando scorgendo il corpo del giovane nel greto del torrente, alcuni metri più sotto.

Subito ha dato l’allarme al 118 ma per i giovane non c’era più nulla da fare e il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato al medico legale.

Indagini in corso per ricostruire cosa sia successo: il giovane potrebbe essere caduto cercando un angolo appartato per un bisogno impellente o potrebbe essere vittima di un malore o, ancora, potrebbe aver commesso un gesto disperato.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando in queste ore amici e parenti della vittima per capire quale fosse il suo stato d’animo e se avesse dei problemi che potrebbero spiegare un gesto volontario.

Ma nessuna altra pista è al momento sottovalutata, compresa l’aggressione e un delitto.

Saranno le perizie medico legali a chiarire le cause del decesso e a verificare la presenza di segni di violenza.

Il giovane era molto conosciuto e benvoluto nella zona dove prestava servizio come postino.