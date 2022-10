Villanova D’Albenga (Savona) – Aveva trasformato un appezzamento di terreno in località Isola in una piantagione di marijuana e l’appartamento in cui abitava in una serra per la coltivazione di altro stupefacente. I carabinieri del comando provinciale di Savona erano da tempo sulle tracce di un 45enne che si era improvvisato coltivatore di cannabis con ingenti profitti.

Durante i controlli nelle campagne di Villanova D’Albenga, in località Isola, sono state rinvenute ben 72 piante invasate, attrezzate con sistema di irrigazione ed occultate grazie alla vegetazione circostante.

I militari hanno allora iniziato un servizio di sorveglianza sino a individuare la persona che si occupava della piantagione.

Mentre l’uomo controllava lo stato di maturazione delle piante, i militari lo hanno sorpreso e arrestato.

Un successivo controllo nella sua abitazione ha permesso di scoprire altre due serre artigianali indoor, al cui interno erano appese delle piante in essiccazione e della sostanza stupefacente già pronta alla vendita per il peso di circa 4 kg, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento.

L’arrestato, già noto alle Forze dell’Ordine e con precedenti di polizia per furto e minaccia, è stato arrestato ed è ora in attesa di rito direttissimo presso il Tribunale di Savona.