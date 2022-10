Due decessi e 1.093 nuovo casi di contagio in Liguria. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso ogni giorno da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Si torna a morire per il covid e preoccupa il lento ma costante aumento dei contagi e delle persone ricoverate in ospedale, segno che la pandemia è tutt’altro che debellata anche se sono stati ritirati quasi tutti i meccanismi di difesa, in primis l’autoprotezione con l’uso delle mascherine.

A perdere la vita due donne di 80 e 84 anni ricoverate all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il numero dei decessi in Liguria sale quindi a 5.584 da inizio pandemia.

Con 5.283 tamponi, 826 molecolari e 4.457 test rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 1.093 nuovi casi di contagio ma, a preoccupare di più il personale sanitario è l’aumento delle persone ricoverate in ospedale che sale di 11 unità rispetto al giorno precedente e si attesta su 151 unità.

Aumentano anche le persone più gravi ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva. Sono 7 con + 2 unità rispetto al giorno precedente.

Il tasso di positività è al 20,68%, mentre a livello nazionale è al 21,7%.

I guariti sono 691. I positivi sono 13.151, 400 in più rispetto al giorno precedente.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 439

Savona 242

La Spezia 173

Imperia 158

Chiavari e Tigullio 80