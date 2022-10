Genova – Una violenta lite per futili motivi e un coltello che trasforma la discussione in una tragedia. Così è morto Francesco Evangelista, 77 anni, ucciso dal figlio Claudio di 42 anni.

La tragedia è avvenuta sulle alture di Prà, in un appartamento di via Novella, al Cep.

A dare l’allarme è stata l’altra figlia della vittima, anche lei raggiunta da un fendente mentre cercava di difendere il padre dalla violenza folle del fratello.

La donna ha chiamato il 118 chiedendo disperatamente una ambulanza ma il padre era già morto, ucciso da una coltellata al cuore.

Quando l’ambulanza è arrivata in via Novella per il pensionato non c’era più nulla da fare e la donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Nell’abitazione è rimasto il fratello, fermato dalle forze dell’ordine per l’omicidio del padre.

Non è chiaro il motivo della lite ma l’aggressore era in cura da tempo nel centro di igiene mentale di Voltri, seguito dai Servizi sociali.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere in attesa della decisione del magistrato che segue il caso.