Genova ricorda le vittima e i tanti danni causati otto anni fa, nella notte tra il 9 e il 10 ottobre 2014, dalla tragica alluvione che ha seminato morte e distruzione in diversi quartieri della città.

Un’ondata di fango ha superato gli argini del Bisagno a Borgo Incrociati uccidendo un 57enne e ha invaso magazzini e negozi con danni incalcolabili.

Nelle stesse ore esondavano i torrenti Sturla, Fereggiano, Noce, Torbella ma anche lo Stura e lo Scrivia e l’Entella a Chiavari.

Per giorni vigili del fuoco e volontari ripulirono la città cercando di soccorrere le tante attività messe in ginocchio da quella alluvione.