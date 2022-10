Genova – Era seguito da anni dal centro di igiene mentale di Voltri Claudio Evangelista, 42 anni, l’uomo che ieri sera, all’ora di cena, ha ucciso il padre Francesco, 77 anni, con una coltellata al cuore.

Tutti, nel quartiere, conoscevano le condizioni di salute dell’uomo ma, secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero mai stati episodi tali da far presagire una reazione tanto violenta da parte dell’uomo.

La tragedia al termine di una violenta lite con il padre con il quale il rapporto era spesso burrascoso. Claudio Evangelista ha impugnato un coltello da cucina e ha inferto un fendente al petto del padre, uccidendolo.

Nel disperato tentativo di salvare il padre, anche la sorella dell’aggressore è rimasta ferita mentre le urla della madre hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa che hanno chiamato il 112 dando l’allarme.

All’arrivo dell’ambulanza, però, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine ma l’attenzione si sposta anche su professionisti e medici che avevano in cura la persona per capire se la conflittualità con il padre fosse conosciuta e se siano state prese tutte le precauzioni per evitare la tragedia.