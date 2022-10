Sestri Levante (Genova) – Curioso ritrovamento per le strade vie del centro dove alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei volontari dell’Enpa per una testuggine che passeggiava tranquillamente per strada.

Molto probabilmente si tratta di un animale che si è allontanato da un giardino o da un terrazzo ma potrebbe anche essere un abbandono visto che le tartarughe di questo genere devono essere dichiarate alla Forestale perché protette dalle convenzioni Cites che impongono a chi le possiede di “auto denunciarsi” per evitare pesanti sanzioni.

La tartaruga è stata trovata in via Antica Romana Orientale lo scorso 5 ottobre e ora Enpa ne da segnalazione per permettere ai proprietari di tornare a prenderla.

Nel caso fosse invece perduta o senza padrone, si potrà fare richiesta di adozione.