La Spezia – La polizia ha identificato ed arrestato i quattro componenti della banda criminale che lo scorso 30 luglio ha rapinato l’area di Servizio Magra Est sull’autostrada A12 Genova-Livorno, nel comune di Santo Stefano Magra.

Si tratterebbe di 4 italiani dai 18 ai 37 anni residenti nell’area di Ivrea, in Piemonte.

A loro sono arrivati i poliziotti della squadra mobile di La Spezia, della polizia stradale e della Questura di Ivrea, controllando le telecamere di sicurezza ed intercettando i telefoni cellulari che erano attivi nella zona dove si sono svolti i fatti.

Uno ad uno i rapinatori sono stati individuati e identificati e stamane sono scattati gli arresti con l’accusa di rapina.

Lo scorso 30 luglio erano arrivati nella stazione di Servizio con armi e incappucciati ed avevano minacciato i dipendenti per farsi consegnare il denaro dell’incasso.

In casa di uno dei fermati gli stessi abiti indossati nella rapina e ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre attendeva i complici vicino all’auto, pronto per scappare.