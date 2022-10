Genova – Il corteo dei lavoratori di Ansaldo Energia ha raggiunto la strada Sopraelevata a Sampierdarena e sta bloccando sia la strada Aldo Moro in entrambe le direzioni che l’accesso (e l’uscita) del casello autostradale di Genova Ovest

Traffico nel caos nella zona e nel ponente genovese



La nota della Cgil: deve essere lotta dura per tutta la città

“Dopo oltre 2 mesi dalla comunicazione alla rsu della situazione economica dell’azienda – si legge nella nota – siamo ancora in attesa di conoscere il futuro di lavoratrici e lavoratori di Ansaldo Energia.

Parliamo di un’azienda che dovrebbe essere strategica per il nostro paese, ma in realtà manca oggi di prospettive certe e Genova non può continuare a vedere quello che resta del proprio tessuto industriale abbandonato a scelte sbagliate e a mancata progettualità.

Parliamo della vita delle persone che vi lavorano oggi, ma anche di posti di lavoro qualificati per i nostri giovani domani.

Questa deve essere la lotta di tutta la città come lo è stata quella per il cantiere navale di Sestri ponente, anche in quel caso avevamo ragione noi, ma servono decisioni immediate e oggi l’intervento annunciato dal Prefetto, da parte di Cassa depositi e prestiti, era già previsto da una precedente ricapitalizzazione e serve a garantire il pagamento degli stipendi altrimenti a rischio, ma non va oltre”

