Savona – Raffica di controlli nelle strutture di ricezione turistica “non tradizionale” con ben 11 bed&breakfast abusivi o con gravi carenze amministrative.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato i controlli nei confronti delle strutture ricettive presenti nella provincia, al fine di verificare la presenza di attività abusive che operano in regime di concorrenza sleale rispetto agli esercizi commerciali che, viceversa, svolgono la propria attività osservando tutte le norme in vigore in materia fiscale, di pubblica sicurezza e sanitaria.

I militari del Gruppo di Savona, hanno sottoposto a controllo otto strutture ubicate nei comuni di Savona, Celle Ligure, Varazze, Albisola Superiore e Noli, costatando, in tutti i casi diverse irregolarità.

In un caso è stato riscontrato che tre soggetti residenti nel comune di Celle Ligure avevano locato un immobile ad uso turistico, senza effettuare la prevista comunicazione alla Regione Liguria. Tale situazione ha comportato oltre alla violazione amministrativa, anche la segnalazione all’Autorità Giudiziaria degli stessi soggetti.

In un altro caso, nel comune di Savona è stato rilevato che due cittadini italiani residenti rispettivamente in Savona e Vado Ligure, gestivano una struttura riconducibile ad un B&B completamente abusiva.

I militari della Compagnia di Albenga hanno rilevato irregolarità in due casi. Attraverso l’attività investigativa effettuata preliminarmente, nonché attraverso la ricerca “on line” di immobili adibiti a locazioni brevi ad uso turistico, è stato individuato un soggetto che pubblicizzava la disponibilità di un immobile ubicato in Borghetto S.S.

Il successivo controllo ha consentito di rilevare che l’immobile era stato effettivamente dato in locazione ad uso turistico per i mesi estivi, omettendo la registrazione del contratto

ed il relativo pagamento dell’imposta di bollo, nonché l’omessa comunicazione alla Regione, della locazione dell’immobile, oltre alla mancata comunicazione delle generalità degli alloggiati unitamente ad altre violazioni collegate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di limitazioni del contante, ai sensi della D. Lgs 231/2007.

Nell’ambito degli stessi controlli, è stato individuato un soggetto residente all’estero (Stati Uniti d’America) che nel periodo 2016/2022, ha percepito redditi, a fronte della locazione di un immobile ubicato in Villanova d’Albenga. Per tale locazione, lo stesso soggetto, oltre a non aver mai stipulato e registrato il contratto di locazione, non ha mai presentato le previste dichiarazioni dei redditi, omettendo di dichiarare i redditi di fabbricati derivanti dall’incasso dei relativi canoni d’affitto percepiti. In aggiunta, è stato sanzionato per la mancata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, delle generalità della persona

conduttrice dell’immobile.

I militari della Tenenza di Finale Ligure, hanno individuato un Bed & Breakfast irregolare ubicato nel comune di Tovo S. Giacomo. Nell’ambito di tale controllo, ed in particolare dal riscontro delle ricevute fiscali emesse, è emerso che era stata omessa la trasmissione all’Autorità di P.S. di 67 schede alloggiati. Il titolare di tale attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione all’art. 109 del T.U.L.P.S.

I titolari dei Bed & Breakfast abusivi non hanno mai presentato agli uffici comunali la prevista SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), omettendo anche di pagare i tributi locali (IMU, TARI, Imposta di Soggiorno, ecc.) nella misura dovuta per le strutture ricettive. Naturalmente nessun ricavo veniva dichiarato al Fisco, né venivano comunicate alla Questura le generalità degli ospiti, in violazione delle norme in materia di sicurezza pubblica e antiterrorismo.

Le strutture sono state sistematicamente pubblicizzate su siti Internet specializzati, nei quali erano indicati i recapiti telefonici dei gestori, le disponibilità giornaliere e le tariffe applicate. Sui siti erano inoltre visibili le numerose recensioni lasciate dagli ospiti, a testimonianza della redditizia attività svolta.

Per tutti i titolari delle strutture abusive sono scattate denunce penali, per aver omesso di comunicare le generalità degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza e sanzioni amministrative per aver esercitato l’attività ricettiva in assenza delle prescritte autorizzazioni. I gestori sono stati segnalati ai Comuni competenti per il ricalcolo e recupero dei tributi locali evasi. Nei loro confronti le Fiamme Gialle avvieranno inoltre specifici controlli fiscali, finalizzati a quantificare l’ammontare dei ricavi occultati al Fisco nel

tempo.

I procedimenti penali sono attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità delle persone sottoposte ad indagini.

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza testimonia ancora una volta l’impegno del Corpo a tutela dell’economia legale, per il corretto svolgimento delle attività commerciali e per la tutela della libera concorrenza