Imperia – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso ed eventuali tracce di violenza sul corpo senza vita dell’uomo di 56 anni recuperato ieri in una vasca di un cantiere nautico sul lungomare Vespucci.

A individuare il cadavere alcuni passanti che hanno notato la sagoma di una persona ad una profondità di un paio di metri ed hanno subito dato l’allarme.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo che sarebbe stato legato ad un peso e presenterebbe tagli sui polsi, particolare che farebbe pensare ad un suicidio anche se le circostanze della morte sono ancora sospette.

Il cadavere è stato portato in obitorio ed è ora a disposizione del medico legale che effettuerà l’autopsia.

Al momento non viene esclusa alcuna pista investigativa.