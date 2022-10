La Spezia – Ascoltava la musica a tutto volume passeggiando in piazza Sant Bon. Un giovane ha risvegliato i residenti della zona con la musica emessa da una cassa portatile del tipo in gran voga in questo periodo ma gli abitanti hanno chiamato la polizia che è subito accorsa ed ha fermato il giovane identificandolo.

Per il soggetto è scattata immediatamente la sanzione amministrativa per violazione dell’ordinanza sindacale in materia di diffusione sonora ed il contestuale sequestro della cassa.