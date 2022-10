Taggia (Imperia) – E’ morta tra le fiamme che hanno distrutto il suo camper Eliana Crema, 53 anni, la donna trovata carbonizzata insieme al suo cane tra le lamiere del camper che ha preso fuoco vicino alla pista ciclabile.

Fiamme troppo veloci che non hanno dato scampo alla donna che da tempo è costretta su una sedia a rotelle. Insieme a lei è morto anche il cagnolino che le teneva compagnia e che non l’ha lasciata nemmeno in quel terribile frangente.

L’allarme è scattato intorno alle 15,30 quando alcuni passanti hanno notato il fumo nero che si alzava dalla zona dove da tempo era parcheggiato il camper sul quale viveva la donna. All’arrivo dei soccorsi il mezzo era già avvolto dalle fiamme e per i suoi occupanti non c’era ormai più nulla da fare.

Quando l’incendio è stato domato è arrivata la tragica conferma di quanto si temeva, la donna e il suo cane non erano riusciti a sfuggire al rogo.

I corpi senza vita sono stati recuperati e messi a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti del caso.

Non è chiaro invece cosa possa aver causato un rogo così veloce nella sua propagazione.

Nelle prossime ore verrà ascoltata una persona che saltuariamente frequentava il camper e la donna.

Grande commozione, sui social, anche per la morte del cagnolino della donna che ha preferito restare vicino alla compagna di una vita certo non agiata e con molti sacrifici piuttosto che mettersi in salvo.