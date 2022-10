Genova – Un’anziana di 80 anni è grave, all’ospedale San Martino, dopo essere stata travolta da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce.

L’incidente questa mattina alle 11 all’incrocio tra via Boselli e via Guerrazzi.

La pensionata stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un mezzo a due ruote che l’ha travolta e scagliata a terra.

Subito soccorsa, la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale.

In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma ancora una volta divampano le polemiche per la pericolosità degli attraversamenti pedonali dove si ripetono gli incidenti più gravi con i pedoni.