Genova – Lo aveva annunciato e lo ha fatto: Massimo Ferrero ha scelto la partita tra la Roma e la Sampdoria per tornare allo stadio Ferraris. La sua presenza è stata notata a più ripresa da tifosi e personale di servizio e le foto hanno immediatamente iniziato a circolare sui social suscitando non poco stupore tra la tifoseria blucerchiata che aveva già manifestato la sua opinione sulla opportunità che Ferrero si presentasse al Ferraris.

Nelle scorse settimane, al solo rumor sulla presenza dell’ex presidente della Sampdoria a Genova, il tam tam della tifoseria aveva scatenato una protesta sotto l’AC Hotel di corso Europa dove l’ex patron della Samp era dato per “in arrivo”. Lui in realtà era da tutt’altra parte come testimoniato dalle riprese TV ma la protesta è proseguita a lungo.

Oggi, a sorpresa, Ferrero è “apparso” allo stadio beffando ancora una volta la tifoseria che ha però risposto con gran fermento alle foto che circolavano sui social.

Un “movimento” che non deve essere sfuggito all’ex patron blucerchiato che si è volatilizzato velocemente facendo persino supporre che la notizia della sua apparizione fosse una “bufala”.

(Foto da Facebook)