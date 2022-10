Genova – Lo aveva promesso e lo ha fatto. L’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, si è presentato allo stadio Ferraris per guardare la sua ormai ex squadra.

Nel farlo, però, ha forse sottovalutato i sentimenti non proprio di “amicizia” della tifoseria blucerchiata che, infatti, appena si è diffusa sui social la foto che lo ritraeva nella struttura, ha iniziato ad agitarsi e a protestare con sempre più vigore ed energia.

Una prima volta gruppi di tifosi erano stati “beffati” sotto l’hotel dove si vociferava sarebbe arrivato mentre lui appariva in Tv a centinaia di chilometri di distanza e questa volta l’ex patron della Samp è riuscito addirittura ad entrare nello stadio senza farsi notare.

Galeotte furono alcune immagini scattate da lontano con gli smartphone e dove si vede appena la sua sagoma ma tanto è bastato per far infuriare la tifoseria più “calda”.

I cori sono diventati via via più accesi e alla fine Ferrero ha lasciato lo stadio accompagnato dalla polizia.