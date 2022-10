Sanremo (Imperia) – Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso il cittadino ucraino che si è costituito dopo due giorni di fuga a seguito dell’incidente mortale avvenuto sull’Autostrada A10 tra Sanremo e Taggia.

L’uomo era alla guida del Suv che si è scontrato per cause ancora da accertare con un Tr che procedeva in senso contrario in uno scambio di carreggiata per lavori.

Nell’impatto, violentissimo, è morto un cittadino moldavo di 56 anni e due persone che erano con loro sono finite in ospedale con gravi ferite.

Subito dopo l’incidente l’uomo che era alla guida ha fatto perdere le proprie tracce ma si è presentato alle forze dell’ordine ieri ed è stato arrestato.

Inutili le indagini sulle sue condizioni di salute al momento dell’incidente, non sarà possibile determinare se fosse o meno sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o di alcolici.

Le indagini sono estese, però, anche al posizionamento del cantiere sul tratto di autostrada dove è avvenuto l’incidente.

Il magistrato verificherà se la segnalazione del cantiere può aver avuto un ruolo nell’incidente.