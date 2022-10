Genova – Un incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina in corso De Stefanis, nel quartiere genovese di Marassi, dove un’automobile e una moto si sono scontrate, con il motociclista che è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato il ferito e l’hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino, con una frattura del femore e una della caviglia. Successivamente, sono giunte anche le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare tutti i rilievi del caso, che serviranno per definire l’esatta dinamica dell’incidente.