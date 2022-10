Genova – Gli atleti della Federazione Italiana Rugby, Pierre Bruno, ala genovese della nazionale, Alessandro Fusco, mediano di mischia, e Andrea Moretti, allenatore di mischia Italia, hanno fatto visita all’Acquario di Genova e hanno salutato e “battezzato” i quattro pulcini di pinguino nati nel corso dell’estate nella grande vasca subantartica della strut-tura.

La speciale visita è avvenuta in occasione della presentazione della partita Italia Sudafrica che si disputerà nello stadio genovese Luigi Ferraris il prossimo 19 novembre e rientra in una più ampia collaborazione tra Costa Edutainment e la FIR che prevede reciproche agevolazioni speciali per i ti-fosi e i visitatori dell’Acquario di Genova in occasione del match di novembre.

Nel corso della sessione pomeridiana del pasto, i pinguini hanno raggiunto, come avviene quotidia-namente due volte al giorno, il retrovasca per ricevere la loro abituale porzione di pesce, ma questa volta ad assistere erano presenti anche Pierre Bruno, Alessandro Fusco e Andrea Moretti.

Questi i nomi scelti dagli atleti per i quattro giovani esemplari, tutti ispirati al mondo del rugby: Try (Meta) per il pinguino Papua (Pygoscelis papua), nato il 3 luglio da un uovo deposto il 26 maggio, da Rosy e Kowalski, Scrum (mischia) e Drop (calcio di rimbalzo) per i due piccoli pinguini di Magel-lano (Spheniscus magellanicus) nati rispettivamente il il 15 giugno da un uovo deposto il 27 aprile, da Tyson e Diana e il 16 giugno da un uovo deposto il 7 maggio da Sandra e Raimondo e infine Touche (Rimessa laterale), per il più piccolo dei pinguini di Magellano (Spheniscus magellanicus), nato il 9 agosto 2022, da un uovo deposto il 1 luglio, da Romeo e Giulietta.

I quattro giovani esemplari si trovano in una fase diversa dello svezzamento: Try pesa 5,3 kg e si nutre direttamente dalle mani dello staff, due volte al giorno, con una dieta a base di aringa e cape-lin per un totale di circa 700 grammi di pesce al giorno.

Scrum ha da poco ultimato lo svezzamento e ha iniziato a mangiare da solo un quantitativo ancora limitato pari a due aringhe al giorno per un totale di circa 200 grammi.

Drop si trova ancora nella fase di svezzamento e si sta abituando gradualmente alla prima fase del-la dieta adulta a base di aringhe.

Touche viene ancora nutrito in modo esclusivo dai genitori che mangiano in media 800/1000 grammi di pesce al giorno.

I pinguini hanno cure parentali prolungate che iniziano nella fase pre-natale con la cova alternata da parte dei genitori e proseguono dopo la schiusa delle uova con la protezione e l’accudimento dei pulcini.

Entrambi i genitori si occupano della somministrazione dei pasti ai piccoli, rigurgitando nel loro bec-co alimenti pre-digeriti fino allo svezzamento che viene raggiunto tra le 9 e le 17 settimane.

Il pubblico può vedere i pinguini nella vasca a loro dedicata che ospita 13 Papua e 17 pinguini di Magellano, oltre ai quattro esemplari giovani.

La parte emersa rappresenta i due habitat delle specie ospitate e ricrea le condizioni ideali per la ri-produzione e l’allevamento dei pulcini.

All’interno della vasca troviamo le condizioni climatiche delle aree di appartenenza delle 2 specie: la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le sta-gioni.

I pinguini Papua vivono nell’emisfero Sud, come tutti i pinguini, più nello specifico nelle aree antarti-che e sub-antartiche; nel suo genere questa è la specie che si spinge più a Nord.

Hanno testa e dorso di colore nero, petto e ventre bianchi, con una netta linea di demarcazione tra i due colori. Il loro becco è rosso-arancio, con l’estrema parte superiore nera. Le zampe sono aran-cio. Sono provvisti di una coda relativamente lunga. Sono alti circa 75-80 cm e pesano intorno ai 5 kg.

Nidificano in colonie che non distano mai più di 2 km dalla riva del mare e che rimangono ad un’altitudine non superiore a 200 m. I nidi sono ben distanziati, larghi e costruiti con sassi, erbe e muschi.

All’Acquario di Genova, i nidi vengono costruiti utilizzando i ciottoli che lo staff lascia a loro disposi-zione nella vasca.

Vengono deposte due uova, con la possibilità di deporne un terzo se i primi due dovessero romper-si.

I pinguini di Magellano vivono lungo le coste orientali e occidentali del Sud America a partire da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland.

Il becco, i piedi e il dorso sono neri; la testa, nera, presenta una banda bianca che dagli occhi si di-rige verso la parte posteriore per poi ricongiungersi sotto la gola; il ventre è bianco, cosparso di pic-cole macchie nere. Raggiungono un’altezza di 70 cm circa e un peso tra i 3 e i 5 kg.

Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questi simpatici uccelli è possibile parte-cipare alla speciale esperienza “A tu per tu con i pinguini”. Guidato da un esperto, un gruppo ri-stretto di max 4 persone va alla scoperta delle attività quotidiane di gestione e cura delle due spe-cie.

Vengono illustrati i luoghi di conservazione e preparazione del cibo, gli animali presenti e, in occa-sione del pasto pomeridiano, si entra con lo staff nell’area curatoriale attigua alla vasca per assiste-re alla distribuzione del cibo.

L’inizio dell’attività è fissato alle ore 13:30 per una durata di 1 ora e mezza circa ed è disponibile tut-ti i giorni, ad eccezione di martedì e mercoledì.

Per informazioni e prenotazioni è necessario scrivere all’indirizzo mail acquario-deep@costaedutainment.it.

Tutte le informazioni per pianificare la visita all’Acquario e scoprire le esperienze speciali a disposi-zione dei visitatori sono consultabili sul sito www.acquariodigenova.it.