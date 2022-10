Genova – Come nascono le Fake News e perché circolano con grande facilità sui social. Appuntamento giovedì 27 ottobre, al Museo di Storia Naturale, alle 17 con l’incontro dal titolo “raccontare la Scienza nell’era delle Fake news” – Linguaggio e comunicazione tra scienza e pseudoscienza

Secondo un aforisma (di paternità incerta) «una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe».

Anche le pseudoscienze, le bufale e le fake news circolano con una facilità sorprendente,

dimostrando di avere un notevole appeal. Persino alcuni premi Nobel hanno preso solenni

scivoloni, sostenendo affermazioni del tutto prive di fondamento. Spesso è difficile distinguere le informazioni affidabili da quelle farlocche. Persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione della pandemia da SARS-Cov-2, ha parlato di infodemia per indicare questa circolazione sfrenata di notizie, spesso non controllate, che rendono quanto mai arduo orientarsi e farsi un’idea precisa su certi argomenti.

L’incontro esaminerà alcuni esempi significativi di pseudoscienza, ne mostrerà l’inconsistenza e cercherà di comprendere perché essa eserciti un irresistibile fascino su molte persone.

Infine si cercherà di individuare possibili strategie per contrastarne la diffusione, tentando di aiutare la “verità” a …mettersi almeno le scarpe.

La bufale sono sempre esistite e la storia ce lo conferma. Indubbiamente però le nuove tecnologie informatiche hanno enormemente aumentato la loro capacità di diffusione. Naturalmente c’è anche chi utilizza consapevolmente le fake news, dal punto di vista ideologico, politico ed economico, diffondendole volontariamente e sfruttando la loro elevata capacità di propagazione.

Silvano Fuso. Dottore di ricerca in scienze chimiche, si occupa di didattica e divulgazione. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui: Chimica quotidiana (2014), Naturale=buono? (2016), Le ragioni della scienza (2017), Strafalcioni da Nobel (2018), L’alfabeto della materia (2019), Quando la scienza dà spettacolo (con A. Rusconi, 2020), Scienza, pseudoscienza e fake news (2021), Il segreto delle cose (2021).

