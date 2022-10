Genova – Aveva nascosto una donna, probabilmente una clandestina, nel bagagliaio dell’auto e sperava di passare i controlli della dogana del porto di Genova.

I funzionari ADM dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1, la Polizia di Frontiera e i militari della Guardia di Finanza II Gruppo di Genova, nel corso dei controlli effettuati sui passeggeri in sbarco a Genova in entrata nell’Unione Europea, hanno scoperto un clandestino nascosto dietro alcune scatole di verdura all’interno del bagagliaio di un’autovettura proveniente dalla Tunisia.

La clandestina, una donna di cittadinanza tunisina, viaggiava su un’auto guidata da una donna con due figli, mentre il marito della guidatrice è stato rintracciato all’interno del Terminal ed ha poi dichiarato che la donna nascosta era una clandestina.

La persona è stata respinta dal territorio unionale, ai sensi della normativa vigente e il conducente della vettura denunciato alle Autorità competenti per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Tale attività è stata il frutto dell’attenta analisi dei rischi locale e della stretta collaborazione instaurata dall’Ufficio delle dogane di Genova 1 con la Guardia di Finanza di Genova e la Polizia di Frontiera di Genova.