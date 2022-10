Genova – Visita guidata nella cittadella sotterranea di Campi, sabato 22 ottobre con le guide del Centro Studi Sotterranei che accompagneranno alla scoperta del suggestivo ricovero anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata. Le gallerie si snodano per oltre un chilometro e sono visibili molte testimonianze come scritte originali dell’epoca, graffiti, corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca.

La visita è da considerarsi “facile” e quindi accessibile a tutte le persone.

Le visite saranno effettuate anche in caso di pioggia. Annullate in caso di allerta rossa.

Turni visita:

Mattina: ore 10 – ore 11:30

Pomeriggio: ore 14:00 – ore 15:30 – ore 17:00

Durata visita: indicativamente 90 minuti

Contributo: 15,00 euro (gratis dai 12 ai 14 anni non compiuti) – 13,00 euro soci 2022

Per la visita è necessaria la prenotazione

Informazioni dettagliate al 3517800497 dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:30 dei giorni feriali