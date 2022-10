Montebruno (Genova) – Torna il 2 novembre la Fiera del fungo, una tradizione molto antica per l’intera valle.

Già attorno al 1200, attraverso un atto notarile, è testimoniata la vivace attività mercantile e commerciale di Montebruno, che attesta la forte vocazione del borgo a snodo dei traffici dall’entroterra alla costa.

Questa Risale all’Ottocento, quando era proprio nella giornata dei morti che i contadini si incontravano con i commercianti nella piazza del Santuario di Montebruno per vendere questo pregiato frutto del bosco.

I boschi della Val Trebbia ne sono sempre stati molto ricchi e gli appassionati vi si recano ancora oggi per cercarli. Lunedì si terrà una sagra molto ricca con degustazioni. Una giornata dedicata interamente ai funghi. La principale “star” della fiera sarà il Porcino ma si potranno gustare altre varietà come, ad esempio, i Galletti, qualche Colombina e delle specialità sott’olio.

Oltre al fungo troveremo anche bancarelle di diversi prodotti tipici del territorio del Parco Antola, tra cui miele, castagne, ortaggi e patate quarantine.

La fiera aprirà già dalla prima mattina e durerà per l’intera giornata.

E a partire dalle 11.30 ci sarà anche la Polentata, evento di raccolta fondi molto importante in quanto il ricavato andrà a favore della Associazione “Per il sorriso di Ilaria di Montebruno” per finanziare la ricerca sulla Atassia di Friedreich.