Genova – L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pontedecimo riaprirà a gennaio. Questa mattina i responsabili della Direzione dell’Agenzia delle Entrate hanno incontrato Spi Cgil, Camera del Lavoro e Funzione Pubblica Cgil in merito alla vertenza nata dalla chiusura della sede di Pontedecimo.

Dopo mesi di mobilitazione si è arrivati alla conclusione positiva della vertenza che ha visto il coinvolgimento del sindacato, del Presidente del Municipio, dei sindaci della vallata e dell’associazionismo del territorio.

Nel corso della riunione infatti è stata annunciata la riapertura della sede di Pontedecimo per i primi giorni di gennaio 2023. Nella prima fase l’ufficio resterà aperto un giorno alla settimana dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con due operatori a disposizione esclusiva di famiglie e cittadini che potranno effettuare le pratiche correnti come il rilascio del codice fiscale, la registrazione di atti privati, ottenere assistenza generale, consulenze, ecc.

Le parti hanno concordato di aggiornarsi nei primi mesi dell’anno per valutare la possibilità di aperture aggiuntive, nel caso in cui una giornata non sia ritenuta sufficiente per coprire il fabbisogno del territorio o semplicemente in occasione di scadenze fiscali straordinarie.

Infine è stata data rassicurazione circa l’attuazione del piano di assunzioni che a breve prevede un aumento di 50 unità sull’intera area metropolitana.

Soddisfazione è stata espressa dal sindacato Pensionati, dalla Camera del lavoro e dal sindacato della Funzione Pubblica che ringraziano quanti hanno creduto e sostenuto una battaglia che ha riportato in Valpolcevera un importante presidio pubblico.