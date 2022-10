Stella (Savona) – Aveva ricavato una stanza segreta dove coltivava le piccole piantine di marijuana ma poi ne aveva maldestramente messe alcune sul poggiolo, nascoste da pannelli che, invece di “camuffare” hanno attirato l’attenzione dei passanti e dei carabinieri.

Un 29enne è finito in manette a seguito di un controllo dei militari che hanno subito capito che le piante sul terrazzo non erano esattamente geranei o fiori da balcone e hanno deciso di approfondire con una perquisizione.

Nello stabile sono spuntate diverse piante di marijuana e una stanza segreta, ricavata nel bagno, dove il giovane coltivava i germogli che poi faceva crescere all’esterno.

Il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato arrestato.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.