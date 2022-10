MSC Mediterranean Shipping Company SA, attraverso la sua controllata al 100% SAS Shipping Agencies Services Sàrl, ha acquisito da Rimorchiatori Riuniti e dal fondo DWS Infrastructure Investment il 100% del capitale sociale di Rimorchiatori Mediterranei S.p.A., operatore leader a livello internazionale nei servizi di rimorchio portuale e attivo in Italia, Malta, Singapore, Malesia, Norvegia, Grecia e Colombia.

Con questa operazione, MSC conferma la propria volontà di migliorare ulteriormente l’efficienza del servizio di rimorchio in tutte le attività di Rimorchiatori Mediterranei.

Il completamento dell’operazione rimane subordinato alla ricezione delle approvazioni, anche da parte delle autorità garanti della concorrenza. I termini dell’accordo non verranno divulgati.

Diego Aponte, Presidente del Gruppo MSC, ha commentato:

“Siamo molto felici di poter offrire il nostro contributo alla crescita e allo sviluppo di Rimorchiatori Mediterranei e non vediamo l’ora di continuare ad espandere l’attività, partendo dal prezioso lavoro delle famiglie che hanno sviluppato l’azienda negli ultimi 100 anni.”

Gregorio Gavarone, Presidente Esecutivo di Rimorchiatori Riuniti, ha commentato:

“Riteniamo che Rimorchiatori Riuniti, insieme a DWS, abbia svolto un lavoro incredibile negli ultimi anni per supportare Rimorchiatori Mediterranei nel diventare una delle società di rimorchio leader nel mondo. Grazie alla sua rete globale nelle operazioni marittime e portuali, riteniamo che MSC sia l’investitore ideale per accompagnare Rimorchiatori Mediterranei verso il suo prossimo capitolo di crescita”.

Hamish Mackenzie, Head of Infrastructure di DWS ha anche commentato:

“L’evoluzione di Rimorchiatori Mediterranei è stata un’importante storia di successo per DWS; siamo grati per la partnership strategica che abbiamo sviluppato con Rimorchiatori Riuniti e i suoi azionisti e siamo orgogliosi di aver supportato il nostro partner industriale nella gestione e nella crescita di Rimorchiatori Mediterranei fino a farlo diventare uno dei leader mondiali nel settore del rimorchio portuale. Ringrazio il team di Rimorchiatori Mediterranei per il lavoro svolto per mantenere sicuri ed efficienti i porti da noi serviti e per l’eccezionale energia e visione che hanno dimostrato nel riuscire trasformare questa società in un vero attore globale. Rimorchiatori Mediterranei ha trovato in MSC un partner che condivide l’impegno e l’ambizione per una crescita continua e siamo fiduciosi che entrambe le parti continueranno ad esprimere tutto il potenziale di Rimorchiatori Mediterranei”.