Genova – Grave incidente, questa sera, intorno alle 18, in via Jori, nella zona di Certosa. Per cause ancora da accertare un’auto ed uno scooter si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei soccorso del 118 e la polizia locale.

Il ferito è stato trasferito in ospedale con la massima urgenza mentre la polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.