Genova – Non potrà avvicinarsi a meno di 100 metri dall’ospedale San Martino e a meno di 50 metri da Matteo Bassetti, in prima linea contro il covid e convinto sostenitore dei vaccini.

Un 57enne di Savona, convinto no Vax, è stato colpito da un provvedimento di non avvicinamento dopo mesi di offese e minacce sempre più violente al professore responsabile del della clinica di malattie infettive dell’ospedale Sn Martino.

L’uomo per mesi aveva insultato Bassetti nei commenti sui sociale e negli ultimi tempi i messaggi contenevano anche minacce di morte che hanno fatto scattare il provvedimento.