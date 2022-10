Busalla (Genova) – Migliorano, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni delle due persone coinvolte nell’incendio della loro abitazione in via Martiri di Voltaggio, nel comune di Busalla.

Per cause da accertare nell’abitazione si è sviluppata una fiammata che ha appiccato un incendio spento dai Vigili del Fuoco intervenuti.

Due persone sono state soccorse e trasferite d’urgenza all’ospedale di Genova.

Dalle prime ricostruzioni sembra che a far scoppiare l’incendio e a ferire le due persone sia stata l’esplosione di una bombola del gas.

In corso le indagini e la bonifica dell’appartamento.