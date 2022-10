Torna l’ora solare anche in Italia e nella notte le lancette dell’orologio sono tornate indietro di un’ora. Un “trucco” per guadagnare ore di luce al mattino che scatena ogni anno proteste e discussioni sulla sua reale efficacia.

Per molti inizia un periodo di difficoltà nel riposo e di facilità all’insonnia perché fisicamente lo spostamento dell’orario crea scompenso nel normale equilibrio di sonno-veglia.

In genere occorre qualche giorno per abituarsi ma chi normalmente soffre di disturbi del sonno incontra ben altre difficoltà.

Per questo, da anni, si discute la sua abolizione anche a livello europeo ma il provvedimento è lasciato alle singole nazioni e per questo in Italia non è stato recepito il provvedimento.

In discussione anche il fatto che lo spostamento delle lancette ci faccia effettivamente risparmiare luce e riscaldamento.

A partire da oggi, comunque, il sole tramonterà prima ma, in compenso, ci sarà più luce al mattino.

L’ora legale ritornerà il vigore la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo.