Genova – Negli Stati Uniti continua ad appassionare sempre di più la cucina italiana e la celebre emittente Tv CNN torna nella città della Lanterna girare una puntata di Searching for Italy alla scoperta delle eccellenze eno-gastronomiche del Bel Paese.

Il regista americano Stanley Tucci ha girato in lungo ed in largo per la città andando alla scoperta dei panorami più belli, di un pò di Storia della città che ha dato i natali allo scopritore delle Americhe – anche se recentemente caduto in disgrazia per alcune rivendicazioni delle popolazioni indigene – e ovviamente delle prelibatezze che qui si possono assaggiare.

Se le Cinque Terre si riempiono abitualmente di un numero sempre crescente di americani affascinati dai panorami e dalle bellezze, a Genova si viene anche per il buon cibo e per gustare l’immancabile “Pesto” e per spigare una volta per tutte come si prepara secondo la ricetta tradizionale, Tucci ha scelto il celebre “King of Pesto” Roberto Panizza e il suo Il Genovese.

Un ulteriore conferma dell’ottimo momento per il Turismo in Italia e in Liguria e una conferma, casomai servisse, dell’importanza degli investimenti in questo settore che sta diventando sempre meno legato alla stagionalità (come era un tempo) e che si avvia a confermarsi come fonte straordinaria di reddito per attività e lavoratori.

Naturalmente puntando alla valorizzazione del territorio, alla ricerca della Qualità e della soddisfazione del cliente più che ad una corsa ad inseguire il “mordi e fuggi”