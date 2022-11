Genova – Torna, con la 36esima edizione, l’edizione annuale della Mostra della Zucca a Murta che si svolgerà nei due fine settimana 5, 6 e 12, 13 novembre 2022, in occasione delle celebrazioni per la festa di San Martino.

L’occasione per scoprire e ammirare decine di esemplari di zucca rigorosamente local e coltivate secondo le tradizioni.

Questa edizione ha come tema: “La Zucca e le Arti”. Un percorso tra cinema, fumetti e letteratura e saranno premiate la zucca più grossa, la più lunga, la più strana e, ovviamente, la più bella.

La Zucca più strana e la Zucca più bella saranno determinate in base alla votazione da parte dei visitatori.

Tutti i cultori del simpatico e caratteristico vegetale arancione sono invitati a partecipare alla Mostra, presentando le loro Zucche (dal 29 ottobre al 4 novembre dalle ore 15 alle ore 18 presso la Parrocchia di San Martino di Murta).

Sul tema della manifestazione, nella palestra della Scuola Primaria “Doge Giovanni da Murta” verranno esposti i Lavori Scolastici degli alunni degli istituti valpolceveraschi, mentre nel giardino parrocchiale si terranno laboratori di fumetti.

Tra le varie attività di contorno alla Mostra, visite guidate alla Chiesa parrocchiale e al Roseto nel Cimitero Monumentale di Murta, a cura del Comitato Culturale QuellicheaTrastacistannobene, la cui prenotazione è obbligatoria (telefonicamente al numero 3383211391 o via WhatsApp).

Il CAI (Club Alpino Italiano) – sezione di Bolzaneto ha organizzato delle escursioni al sentiero Murta – Asósto di Bigiæ, con partenze dalla Piazza della Chiesa di Murta.

In alcuni negozi della Val Polcevera aderenti all’iniziativa “Vetrine in festa” saranno esposte composizioni di Zucche; le migliori verranno premiate.

Sarà presente anche l’Osservatorio Astronomico di Genova (OAG) con una serie di mini-conferenze.

Durante la manifestazione funzioneranno stand gastronomici con piatti a base di zucca e degustazione del vino bianco Novello Valpolcevera fresco di vendemmia.

Inaugurazione della Mostra sabato 5 novembre ore 10,30 e stand aperti sino alle 18.

Il 6, 12 e 13 novembre la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 18.

Domenica 6 novembre ore 18,00 la Zucca più grossa e la Zucca più lunga.

Domenica 13 novembre ore 18,00 la Zucca più strana, la Zucca più bella, i Lavori Scolastici, “Vetrine in festa”.