Genova – Domenica 6 novembre 2022, torna la Domenica al Museo e Palazzo Reale e Palazzo Spinola saranno aperti al pubblico dalle ore 13.30 alle ore 19.00 con ingresso gratuito.

Palazzo Reale nasce come grande dimora patrizia edificata nella metà del Seicento dalla famiglia Balbi e ampliata nel Settecento dai Durazzo per diventare dal 1824 residenza dei Savoia. È uno dei più vasti complessi architettonici sei-settecenteschi a Genova con saloni di rappresentanza completi di affreschi, stucchi, dipinti, sculture, arredi e suppellettili appartenuti alle famiglie nobili e reali che lo abitarono. La Galleria degli Specchi attualmente è in restauro e non è accessibile al pubblico.

Palazzo Spinola è una dimora storica, perfettamente conservata nel suo aspetto sei-settecentesco, con gli arredi e i dipinti che custodisce da secoli. Al primo piano è possibile ammirare il Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo, dipinto da Rubens all’inizio del Seicento, accostato a quello del figlio Agostino, realizzato da Bernardo Strozzi di collezione privata, mentre negli ambienti rinnovati di recente della Galleria Nazionale della Liguria, sono conservati tanti capolavori, quali la scultura della Giustizia di Giovanni Pisano e lo straordinario Ecce Homo di Antonello da Messina.