Genova – Forse il maltempo all’origine dei due incidenti registrati nella notte sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

Il primo attorno alla mezzanotte in direzione Genova e con diverse auto coinvolte. Tre persone hanno riportato ferite fortunatamente non gravi ma sono state accompagnate per precauzione in ospedale mentre sul posto intervenivano i mezzi di soccorso.

Poco più tardi un camion ha travolto la segnaletica di un cantiere bloccando temporaneamente la strada.

Fortunatamente in questo caso non si sono registrati feriti ma solo disagi per la viabilità.