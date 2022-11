Genova – Ancora indagini su persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto. I carabinieri hanno incrociato i dati in possesso all’Inps con altre banche dati scoprendo che ben 17 persone tutte di cittadinanza rumena e tutte residenti nel quartiere di Sampierdarena, risultavano percepire il Reddito di Cittadinanza senza in realtà averne diritto.

Tutte le persone individuate avevano fornito false certificazioni circa la loro residenza e grazie a questa documentazione avrebbero percepito somme di denaro in realtà destinate a sostenere economicamente persone veramente in difficoltà.

Ora scatteranno i procedimenti per recuperare le somme ingiustamente percepite e per bloccare l’accredito delle somme sulle tessere distribuite con gli aiuti.