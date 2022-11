Chiavari (Genova) – Pesanti disagi sull’Autostrada A12 Genova – Livorno a causa di un grave incidente avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16,30 tra i caselli di Chiavari e Rapallo Ben quattro le vetture coinvolte in un maxi tamponamento che ha provocato ferite per tre persone.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e della polizia stradale e i feriti sono stati trasferiti in ospedale.

Pesanti però le ripercussioni per il traffico: tra Lavagna e Rapallo segnalati sino a 7 km di coda in direzione Genova e sempre sulla A12 coda di 8 km tra Recco e Chiavari in direzione levante.