Molini di Triora (Imperia) – Migliorano, nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova, le condizioni di due dei cinque ragazzi ricoverati in seguito all’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora.

Due dei giovani pazienti sono infatti usciti dal coma farmacologico e stanno respirando autonomamente.

Gli altri tre pazienti sono stabili e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi per nessuno di loro.

I giovani, travolti dall’esplosione avvenuta in cucina, sono in cura presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi è diretto da Giuseppe Perniciaro.

Intanto proseguono le indagini avviate dalla Procura di Imperia sulla terribile esplosione che ha danneggiato l’appartamento dove si trovavano i cinque ragazzi e li ha investiti con una fiammata che ha causato ustioni su oltre il 30% del corpo.

Al momento si indaga contro ignoti.