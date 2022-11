Passata la perturbazione che ha interessato la Liguria si ristabiliscono condizioni di tempo stabile. Previsto un aumento delle nubi nella giornata di lunedì, ma senza piogge.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 5 novembre 2022

Tra la notte e la prima mattinata possibilità di qualche rovescio sull’alta valle del Magra, in attenuazione veloce al sorgere del sole. Sul resto della regione tempo stabile e soleggiato fino a sera.

Venti forti da nord al mattino, in attenuazione fino a moderati nel pomeriggio.

Mare tendente a stirato sotto costa, ancora molto mosso al largo.

Temperature in diminuzione le minime e le massime nelle aree interne

Costa: min 12/15°C, max 16/18°C

Interno: min 2/9°C, max 11/14°C (fondovalle/collina)

Domenica 6 novembre 2022

Giornata soleggiata a parte il transito di velature senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, meridionali sempre deboli nel pomeriggio.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in ulteriore calo le minime, in aumento le massime.

Tendenza per lunedì 7 novembre 2022

Nubi in aumento sul settore centro-orientale senza piogge.

Ventilazione moderata da sud-est

Temperatura stazionaria.